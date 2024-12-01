محمد الحسيني: يوم تاريخي رسخ أسس وحدتنا وجمع إماراتنا السبع

أبوظبي (الاتحاد)

قال معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، في تصريح بمناسبة «عيد الاتحاد 53»: «في الثاني من ديسمبر من كل عام، نستحضر ذكرى يوم تاريخي رسخ أسس وحدتنا وجمع إماراتنا السبع في دولة قوية تحمل طموحات مشتركة وقيماً عظيمة. وهذا الاتحاد لم يكن مجرد تقارب جغرافي، بل كان تجسيداً لوحدة أهداف ورؤى المؤسِّسين الذين وضعوا الأسس لنهضة هذا الوطن، واضعين نصب أعينهم مستقبلاً مشرقاً نخطو نحوه بكل فخر. وتمثل رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، دافعاً لنا للاستمرار في بناء مستقبل يلبي طموحاتنا الوطنية، تنفيذاً لمستهدفات (نحن الإمارات 2031)، وسعياً لتحقيق رؤية مئوية الإمارات بأن نكون الدولة الأفضل عالمياً بحلول عام 2071».

وأضاف معاليه: «إن عيد الاتحاد يعبر عن رسالة وطنية تستحضر روح الوحدة والازدهار وقيم التآخي والمحبة التي يجسدها جميع سكان الإمارات من مختلف الثقافات متكاتفين في إطار مجتمع موحد يعمل لتحقيق التنمية المستدامة والريادة. ويأتي هذا اليوم ليذكرنا برحلة الإنجازات الكبرى التي حققتها الدولة عبر عقود من التطور المتواصل في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية، ما جعل دولة الإمارات نموذجاً في التقدم والتنمية، وهي اليوم تمضي نحو الريادة العالمية، برؤية استشرافية تجمع بين الطموح وروح العمل الجماعي والالتزام بتحقيق الازدهار للأجيال القادمة».