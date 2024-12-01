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زكي نسيبة: في عيد الاتحاد الإمارات ترسم اليوم نموذجاً للتطور الحضاري

زكي نسيبة: في عيد الاتحاد الإمارات ترسم اليوم نموذجاً للتطور الحضاري
2 ديسمبر 2024 02:32

العين (وام)

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رفع معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى قيادتنا الحكيمة، وشعب الإمارات والمقيمين على أرضها الطيبة، بمناسبة «عيد الاتحاد الـ 53».
وقال معاليه: «تأتي هذه الذكرى ونحن نشعر بالفخر والاعتزاز بما أنجزته دولتنا من مسيرة وطنية شاملة ومتميزة في كافة المجالات، لترسم الإمارات اليوم نموذجاً للتطور الحضاري القائم على الانتماء العميق والولاء الصادق، مستلهمين ذلك من رؤى القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وسار على نهجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وبمساندة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى، حكام الإمارات».
وقال: «إن أبناء الإمارات قد أرسوا بعد خمسة عقود مضيئة ثقافة التسامح والتعايش المشترك كنهج وطني راسخ، مما جعل من الإمارات نموذجاً إنسانياً ملهماً يمد جسور العطاء مع شعوب العالم وبهذه المناسبة العزيزة، نؤكد في جامعة الإمارات (الجامعة الوطنية الأم)، هذا الصرح الوطني الذي أتى كإحدى ثمار الاتحاد، التزامنا الراسخ تجاه قيادتنا، مستمرين في إعداد أجيال من الرواد تحمل راية الوطن عالياً، تسهم بخطى واثقة في تحقيق تطلعات دولتنا، بمخرجات تعليمية تضاهي أرقى المعايير العالمية، وترسخ موقع الإمارات منارة للعلم والإبداع».

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