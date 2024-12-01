محمد العلي: نقطة تحول نحو مستقبل مليء بالإنجازات

أبوظبي (وام)

احتفل مركز «تريندز للبحوث والاستشارات» بعيد الاتحاد الـ 53 للدولة.

تضمن الاحتفال عدداً من الفعاليات التي حرصت على ترسيخ المعاني الوطنية وتعزيز الهوية الإماراتية مكاناً والعالمية قيماً وشعوراً.

وأكد الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، في كلمة خلال الحفل، أن اتحاد دولة الإمارات شكل نقطة تحول تاريخية نحو مستقبل مليء بالإنجازات.

وأوضح أن الإمارات، بفضل حكمة قيادتها، ورؤية مؤسسيها، حققت تطوراً شاملاً جعلها نموذجاً عالمياً يحتذى به في التنمية والتسامح والعيش المشترك.

وأضاف أن عيد الاتحاد مناسبة نستذكر فيها الإنجازات العظيمة التي حققتها الدولة، والتحديات التي تجاوزتها، والآمال التي تسعى لتحقيقها.

وأكد أن الإمارات تمضي بخطى ثابتة نحو المزيد من التقدم، مع التركيز على الابتكار، والذكاء الاصطناعي، والاستثمار في الشباب، باعتبارهم عماد المستقبل.