عويضة المرر: ذكرى غالية على قلوبنا جميعاً

أبوظبي (وام)

أكد معالي المهندس عويضة مرشد المرر، رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي، أن عيد الاتحاد الـ53 للدولة يُعد ذكرى غالية على قلوبنا جميعاً، حيث يمثل تاريخ تأسيس وطننا المعطاء، ويمثل حجر الأساس لهويتنا الوطنية، وانتمائنا لوطننا.

وتوجه معاليه في كلمته بهذه المناسبة، بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وإلى إخوانهما أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وإلى شعب دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال: «نحتفي بهذا اليوم التاريخي الذي يجسد الرؤية الثاقبة والعزيمة الراسخة للوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه القادة المؤسسين الذين أرسوا دعائم وطنٍ قوي لا يعرف المستحيل، وقد أصبح اليوم منارةً للتطور والتقدم، ومثالاً في العمل الإنساني، ومحط أنظار العالم في قيم التسامح والتعايش».

وأعرب عن فخره بالمكانة الرفيعة التي حققتها إمارة أبوظبي في قطاع الطاقة، ودورها الرائد والفعال في قيادة التحول نحو الطاقة النظيفة والمتجددة، حتى أصبحت اليوم عاصمةً عالمية للاستدامة.