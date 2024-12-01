منصور المنصوري: تاريخ وطننا غني ونعتز بإرث الآباء المـؤسسين

أبوظبي (الاتحاد)

قال معالي منصور إبراهيم المنصوري، رئيس دائرة الصحة - أبوظبي: «أتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة، وإلى شعب الإمارات، مجددين العهد بالوفاء والانتماء لوطننا الغالي، مرسخين اعتزازنا بإرث الآباء المؤسسين». وأضاف معاليه: «نستذكر بهذه المناسبة الوطنية تاريخ وطننا الغني، وحاضره المزدهر، ونتطلع بثقة إلى مستقبله الواعد بإذن الله، والذي يستند إلى الأسس المتينة التي أرسى دعائمها الآباء المؤسسون، ومهدت طريق دولة الإمارات نحو مسيرة مكللة بالتطور والإنجاز ألهمت العالم بأسره».

وتابع: «وبهذه المناسبة، نُجدد الوعد بأن نبقى دوماً على العهد، وأن نبذل كل جهد للحفاظ على مكتسبات الوطن، وتحقيق الرؤى والتطلعات الطموحة، لينعم أجيال الغد بمستقبل زاهر، مستلهمين عزيمتنا من توجيهات ورؤية قيادتنا الحكيمة، وحرصها على رفعة دولة الإمارات على مختلف المستويات، وفي كل المحافل الإقليمية والعالمية».