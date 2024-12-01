محمد خليفة المبارك: الإمارات أصبحت منارة عالمية للإلهام

أبوظبي (وام)

أكد معالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، أن الإنجازات الرائدة التي تم تحقيقها خلال المسيرة الاستثنائية لدولة الإمارات على مدار 53 عاماً، تعكس الرؤية الحكيمة التي أرسى دعائمها الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه. وقال معاليه: «لقد أصبحت الإمارات، خلال سعينا المستمر نحو التقدم، منارة عالمية للإلهام، تحتفي بوحدتنا وتراثنا العريق وهويتنا الوطنية التي تميزنا، ويعد الاحتفال بعيد الاتحاد 53 محطة تاريخية وشهادة على الالتزام الراسخ لقيادتنا الرشيدة بالإبداع والابتكار الذي يتميز به شعبنا».

وأضاف: «في الوقت الذي نواصل فيه جهودنا لتعزيز مكانة وطننا على الساحة العالمية، نجدد التزامنا في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي بدعم الرؤية الطموحة لقيادة دولة الإمارات حول المستقبل. نحن فخورون بمسؤوليتنا في الحفاظ على التراث الغني للإمارة، وتشكيل النسيج الثقافي لأبوظبي والإمارات، وتعزيز الابتكار من أجل مستقبل أكثر إشراقاً وازدهاراً. واليوم، ونحن نعمل على تعريف العالم بأبوظبي، نقف معاً صفاً واحداً محتفلين بماضينا وحاضرنا والإمكانات اللامحدودة التي يحملها المستقبل لدولة الإمارات».