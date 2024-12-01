منصور بن زايد يشهد السباق الختامي لجائزة قطر الكبرى للفورمولا 1 بحضور أمير قطر

شهد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، اليوم، السباق الختامي لجائزة قطر الكبرى للفورمولا 1 الذي أقيم على حلبة «لوسيل الدولية» في الدوحة، بحضور صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة.

كما شهد المنافسات عدد من قادة الدول ومسؤوليها ووفودها بجانب جمهور ومحبي عالم سباقات السيارات.

وأشاد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان بمستوى تنظيم السباق والمشاركة الدولية المتميزة فيه ما يجسد التطور الكبير لدولة قطر الشقيقة في المجال الرياضي، وما تمتلكه من إمكانيات في تنظيم الفعاليات الرياضية الكبرى، متمنياً لها مزيداً في التطور والنماء في مختلف المجالات.

يذكر أن سباق الفورمولا 1 يقام خلال الفترة من 29 من شهر نوفمبر إلى الأول من شهر ديسمبر الجاري على حلبة «لوسيل الدولية» المصممة وفق أعلى المعايير العالمية، مما يتيح فرصة متميزة لمحبي رياضة السيارات للاستمتاع بمنافسات تجمع نخبة من أفضل السائقين والفرق في العالم.

رافق سموه، خلال زيارة قطر، كل من: معالي محمد بن هادي الحسيني وزير الدولة للشؤون المالية ومعالي سهيل بن محمد فرج المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية وعدد من المسؤولين.

وكان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان قد وصل، في وقت سابق اليوم، إلى مطار الدوحة الدولي حيث كان في استقباله سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل ثاني نائب الأمير وعدد من كبار المسؤولين.