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علوم الدار

مغير الخييلي: التناغم المجتمعي مصدر فخر لنا

مغير الخييلي: التناغم المجتمعي مصدر فخر لنا
2 ديسمبر 2024 02:33

أبوظبي (الاتحاد)

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تقدم معالي الدكتور مُغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، بأسمى آيات التهاني والتبريكات لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإخوانه أصحاب السمو حكام الإمارات، وشعب الإمارات والمقيمين على أرضها بمناسبة عيد الاتحاد الـ53، هذه المناسبة الوطنية التي نحتفي فيها بإنجازاتنا وريادتنا وتميزنا، وبقصة نجاح استثنائية بنيت على قيم الوحدة والتعاون والعمل المشترك.
وأضاف معاليه، أن هذه المناسبة تذكرنا بالأسس الراسخة التي أرساها الآباء المؤسسون لدولتنا، والتي جعلت من جودة الحياة والرفاهية هدفاً محورياً في مسيرة تطورنا الوطني. فقد حققت دولة الإمارات خطوات نوعية في تعزيز التماسك المجتمعي، وبناء مجتمع يقوم على الاحترام المتبادل والتعايش السلمي بين جميع من يقيمون على هذه الأرض الطيبة التي جمعت مختلف الثقافات والأعراق من جميع أنحاء العالم، فأصبح هذا التناغم المجتمعي مصدر فخر لنا وأساساً متيناً لتقدمنا وازدهارنا.

مغير الخييلي
دائرة تنمية المجتمع
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عيد الاتحاد
الثاني من ديسمبر
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