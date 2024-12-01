علياء المزروعي: نفخر ونعتز بعيد الاتحاد ومكانة الإمارات

أبوظبي (وام)

قالت معالي علياء بنت عبدالله المزروعي، وزيرة دولة لريادة الأعمال، إن ذكرى اتحادنا الـ53، تحل علينا اليوم لتحمل معها معاني الفخر والاعتزاز لجميع أبناء شعب الإمارات والمقيمين على أرضها، وتذكِّرنا بلحظات وطنية عظيمة شهدت وضع حجر الأساس لدولتنا الحبيبة على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وإخوانه الآباء المؤسسين، طيب الله ثراهم، والتي نشهد نهضتها ودوام عزتها في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة.