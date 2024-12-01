أحمد الفلاسي: ذكرى خالدة ولحظة تاريخية

دبي (الاتحاد)

قال معالي الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، إن عيد الاتحاد يمثل ذكرى خالدة ومناسبة مميزة نستحضر فيها معاني الاعتزاز بتلك اللحظة التاريخية، التي شهدت قيام صرح الاتحاد وتأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة، على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والآباء المؤسسين، طيب الله ثراهم، الذين وضعوا الأسس الراسخة لنموذج استثنائي يجمع بين الوحدة والتكاتف والتنمية المستدامة.

وأعرب في كلمته بمناسبة عيد الاتحاد الـ53، عن الفخر بما حققته الدولة من إنجازات نوعية في المجالات كافة، ومن بينها القطاع الرياضي الذي أصبح إحدى ركائز التنمية الوطنية الشاملة، مشيراً إلى أنه على مدى العقود الماضية، أسهمت الرياضة في تعزيز الهوية الوطنية ونشر قيم التلاحم والتنافس الشريف والعمل الجماعي، فضلاً عن كونها وسيلة رئيسية لترسيخ سمعة دولة الإمارات عالمياً.