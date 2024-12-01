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ثاني الزيودي: محطة مضيئة في تاريخ الوطن

ثاني الزيودي: محطة مضيئة في تاريخ الوطن
2 ديسمبر 2024 02:33

أبوظبي (الاتحاد)

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عيد الاتحاد
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أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، أن عيد الاتحاد مناسبة وطنية مجيدة للاحتفاء بمحطة مضيئة في تاريخ الوطن، وما تعكسه من روح الوحدة والانتماء التي غرسها الآباء المؤسسون في وجدان أبناء الإمارات على مر الأجيال.
وقال معاليه: «في هذه الذكرى الوطنية السعيدة، نستحضر بفخر وإجلال لحظة إعلان اتحاد إماراتنا السبع تحت راية واحدة، بقيادة حكيمة للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وإخوانه الآباء المؤسسين، طيب الله ثراهم جميعاً، الذين أرسوا دعائم التقدم والنماء، وقدموا للعالم نموذجاً ملهماً وفريداً في الوحدة والعمل المخلص لبناء دولة قوية ومتطورة».
وأضاف: «نحتفي بعيد الاتحاد الـ53 في ظل إنجازات تنموية غير مسبوقة تشهدها دولة الإمارات على الأصعدة كافة، لاسيما في المجالين التجاري والاستثماري».

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