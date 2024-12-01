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عبدالرحمن العور: مواصلة البناء على الإنجازات والمكتسبات

عبدالرحمن العور: مواصلة البناء على الإنجازات والمكتسبات
2 ديسمبر 2024 02:33

دبي (الاتحاد)

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قال معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة: «إن عيد الاتحاد يمثل محطة مهمة في مسيرة دولتنا، حيث نستحضر من خلاله بكل فخر واعتزاز مسيرة البناء التي أرسى دعائمها الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والنهضة المستمرة التي تشهدها الدولة، واستثمارها في الإنسان وتمكينه لتحقيق رفاهيته، ضمن نهج التقدم والاستدامة في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات». 
وأكد معاليه أن الذكرى الـ 53 لعيد الاتحاد رسالة ملهمة للعالم تعكس الإنجازات العظيمة لدولة الإمارات في ظل الرؤية الاستشرافية الراسخة والمتكاملة للقيادة الرشيدة، وفرصة لشحذ الهمم وتجديد العهد على الولاء ومواصلة البناء على الإنجازات والمكتسبات الوطنية. وقال: «كلنا ثقة باستمرار المسيرة في ظل التوجيهات الحكيمة لقيادتنا التي رسخت مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للعقول والابتكار والتعلم».

عبدالرحمن العور
وزارة الموارد البشرية والتوطين
الإمارات
عيد الاتحاد
الثاني من ديسمبر
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الحكام
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