عبد الرحمن العويس: نموذج ملهم في بناء الأوطان

أبوظبي (الاتحاد)

أكد معالي عبد الرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، وزير دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، أن عيد الاتحاد سيظل خالداً في ذاكرة الأجيال، يروي قصة وطن شيد أركانه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراهما، وإخوانهما الآباء المؤسسون، بإرادة وعزيمة.

وأضاف معاليه: «نستلهم في هذا اليوم العظيم دروساً في الإخلاص والتفاني من قادة حولوا حلم الاتحاد إلى واقع مشرق، ليصبح نموذجاً ملهماً في بناء الأوطان. وهي مناسبة نُجدّد فيها الولاء لقيادتنا الحكيمة».

وأشار معاليه بمناسبة عيد الاتحاد الـ53 إلى أن هذا التاريخ يجسّد روح الوحدة والتلاحم والفخر بتراثنا وهويتنا الأصيلة، ويمثل أيضاً عنواناً لأيقونة تنموية فريدة، في الوقت الذي تحقق فيه دولتنا إنجازات في مجالات الذكاء الاصطناعي والفضاء والاستدامة وجودة الحياة، لتمضي في ريادة مسيرة التطور بالمنطقة والعالم، مؤكدة أن المستحيل ليس في قاموس الإمارات.