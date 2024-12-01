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عبدالملك بن كايد القاسمي: دولة الاتحاد نموذج للعدل

عبدالملك بن كايد القاسمي: دولة الاتحاد نموذج للعدل
2 ديسمبر 2024 02:34

رأس الخيمة (وام)

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عيد الاتحاد
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أكد معالي الشيخ عبدالملك بن كايد القاسمي، المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، أن عيد الاتحاد الـ53 للدولة يحمل الكثير من المعاني التي تؤكد أن البيت متوحد، وأن أبناء الإمارات على قدر الثقة والأمانة التي حملنا إياها الآباء والأجداد، معتزين بماضي هذا الوطن، مفتخرين بحاضره، متعهدين بالمضي قدماً نحو تحقيق رؤية قيادته الرشيدة، لينعم دائماً بالأمن والأمان والرخاء والاستقرار.
وقال معاليه، في كلمته: إن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه الحكام المؤسسين، رحمهم الله، حققوا أمنيات وأحلام شعب الإمارات في قيام دولة الاتحاد، التي باتت نموذجاً للعدل والإخاء والعطاء والتسامح والسعادة ومنارة للعلم والمعرفة.
ورفع معاليه، بهذه المناسبة، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى إخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد، حكام الإمارات، وأولياء العهود ونواب الحكام وشعب الإمارات.

عبدالملك بن كايد القاسمي
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الثاني من ديسمبر
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محمد بن راشد
منصور بن زايد
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الشيوخ
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