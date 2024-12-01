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علوم الدار

محمد الفلاحي: الإمارات واحة للعطاء والخير

محمد الفلاحي: الإمارات واحة للعطاء والخير
2 ديسمبر 2024 02:34

أبوظبي (وام)

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أكد الدكتور محمد عتيق الفلاحي، المدير العام لمؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، أن عيد الاتحاد الـ53 مناسبة وطنية عظيمة نستحضر خلالها إنجازات الاتحاد ومسيرة الدولة على مدار أكثر من 5 عقود، تمكنت خلالها من تعزيز مكانتها العالمية ووضع بصمتها الريادية في المجالات كافة.
ورفع الفلاحي أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة التي أولت جُل اهتمامها لتحقيق التقدم والازدهار للوطن، وتوفير سبل الحياة الكريمة لأبنائها والمقيمين على أرضها حتى أصبحت واحة للعطاء والخير يستظل بظلها المواطن والمقيم والزائر، وليمتد خيرها وعطاؤها الإنساني إلى الكثير من المجتمعات حول العالم.
وقال الفلاحي: نستلهم من هذه المناسبة مشاعر الولاء والانتماء لوطننا الغالي، ونستحضر معاني الوحدة الوطنية والفخر بالإنجازات الرائدة التي حققتها الدولة برؤية ودعم وتوجيهات قيادتنا الحكيمة، مضيفاً: «لقد انعكست إنجازات روح الاتحاد على كل المجالات والقطاعات التنموية، لكن تبقى الدلالة الأولى هي أن دولة الإمارات قامت منذ الأساس على قيم البذل والعطاء والإنسانية التي حرص على ترسيخها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في مختلف علاقاتنا وممارساتنا حتى بات العمل الإنساني ركناً أساسياً من دستورنا وروح اتحادنا».

محمد عتيق الفلاحي
محمد الفلاحي
مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية
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