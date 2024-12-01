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علوم الدار

خالد بالعمى: ذكرى ملهمة ويوم تاريخي

خالد بالعمى: ذكرى ملهمة ويوم تاريخي
2 ديسمبر 2024 02:34

أبوظبي (وام)

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عيد الاتحاد
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أكّد معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، أن الاحتفال بالذكرى الـ 53 لقيام اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة، مناسبة عظيمة تُجسد معاني الولاء والانتماء للقيادة الرشيدة والوطن، وتعكس روح التلاحم والوحدة بين أبناء الوطن، وتبرز المسيرة الحافلة بالإنجازات العظيمة، والأمل والطموح لمستقبل واعد. 
وقال معاليه: «إن عيد الاتحاد يمثل ذكرى ملهمة، ويوماً تاريخياً في مسيرة بناء دولة الإمارات، التي أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والآباء المؤسسون، واتحدت رؤيتهم الثاقبة وإرادتهم القوية بطموحات أبناء الإمارات لتقدم للعالم دولة لا تعرف المستحيل، وتمضي بخطى ثابتة وراسخة في ظل رؤية القيادة الرشيدة لصنع المستقبل المزدهر، وتعزيز مكانتها الريادية عالمياً في مختلف المجالات». ورفع معاليه أسمى آيات التهاني إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والقيادة الرشيدة، مجددين عهد الوفاء والولاء على المضي قدماً في تعزيز الجهود للارتقاء بمسيرة البناء والتطوير والتنمية الشاملة.

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الثاني من ديسمبر
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