أحمد جمعة الزعابي: ترسيخ مكانة الإمارات الريادية

أبوظبي (وام)

أكد معالي أحمد جمعة الزعابي، مستشار رئيس الدولة، أنّ الاحتفال بعيد الاتحاد، مناسبةٌ لتثمين وتقدير جهود قيادتنا الرشيدة وبذل أبناء دولتنا الحبيبة، في ما حققته إماراتُنا من إنجازاتٍ على مدى الـ53 عاماً الماضية، وما شرعتْ فيه من برامج ومشاريع كبرى، بما يضمن استدامة ازدهارها ويرسخ مكانتها الرياديّة في المجالات كافة، اعتماداً على عقول وسواعد أبنائها المخلصين، ومعولة على اتحاد وتلاحم مجتمعها وتضامنه.

وأضاف: «إنه احتفاءً بهذه المناسبة نرفع أسمى آيات التهاني وأصدق التبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد، حكام الإمارات، حفظهم الله جميعاً، مُستحضرين بكل الفخر والاعتزاز مسيرة القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والآباء البناة».