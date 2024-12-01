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علوم الدار

حمد المدفع: مناسبة لاستنهاض الهمم

حمد المدفع: مناسبة لاستنهاض الهمم
2 ديسمبر 2024 02:34

أبوظبي (وام)

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قال معالي حمد عبدالرحمن المدفع، المستشار في ديوان الرئاسة، إننا في عيد الاتحاد الـ53 للدولة، نُجدد العهد بأن نظلّ حماة للقيم والمبادئ التي تأسس عليها الاتحاد، جنداً أوفياء لقيادتنا الرشيدة، واثقين بأن ذكرى الاتحاد مناسبة لاستنهاض الهمم، وإطلاق الطاقات، وتحمل المسؤوليات، والتزام الثوابت، وحماية المكتسبات، تنفيذاً للسياسات والخطط المرسومة بما يضمن للوطن ومواطنيه مستقبلاً أكبر أملاً وأكثر إشراقاً وأعمّ رفاهيةً، داعياً الله أن يعيد علينا ذكرى هذه المناسبة وقيادتنا تنعم بالصحة والعافية، ووطننا يرفل في الخير والرفاه. وتقدم معاليه بأسمى آيات التهاني إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، حفظهم الله جميعاً، وإلى أبناء هذا الوطن والمقيمين على أرضه من رعايا الدول الشقيقة والصديقة. وأضاف: «إنه يوم نستعيد فيه بالفخر والإجلال، السيرة العطرة لمؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وأول رئيس لها، وإخوانه بُناة الاتحاد، مستلهمين من بذلهم المثل والقدوة».

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