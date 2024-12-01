أحمد محمد الحميري: علامة مضيئة في المسيرة الشامخة

أبوظبي (وام)

أكد معالي أحمد محمد الحميري، الأمين العام لديوان الرئاسة، أن الثاني من ديسمبر يومٌ تاريخي، وعلامةٌ مضيئة في المسيرة الشامخة لدولتنا ولشعبنا، يومٌ نُجدّد فيه الانتماء إلى الوطن، والولاء للقيادة الرشيدة، ونؤكد الثقة في قدرات أبناء وطننا، مُستحضرين بالثناء والعرفان السيرة العطرة لمؤسس الدولة وباني نهضتها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وإخوانه الآباء المؤسسين، رحمهم الله، الذين أرسوا بالإرادة القوية والرؤية الثاقبة، دعائمَ دولةٍ اتحاديةٍ عصرية نفتخر بالانتماء إليها، ونعتز بإنجازاتها، ونبذل الأرواح فداءً لها، حتى تظل رايتها عاليةً خفاقة.

وأضاف معاليه: «إننا في دولة الإمارات مطمئنون بأن مسيرتنا الاتحادية، تحت القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ماضية في ثباتٍ نحو مقاصدها، بترسيخ صدارة الدولة في مؤشرات الأداء الحكومي والمؤسسي، وإطلاق الخطط الاستراتيجية التنموية، والمبادرات المتميزة لإسعاد المواطنين، واستكمال المشروع الوطني (مئوية الإمارات 2071)، استشرافاً للمُستقبل بآفاقٍ واعدة، إلى جانب تعزيز مكانة الوطن إقليميّاً ودوليّاً، ودوره الفاعل في دعم السلام والحوار الحضاري بين الشعوب».