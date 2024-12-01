صقر غباش: مسيرة من الإنجازات العظيمة

أبوظبي (وام)

أكد معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أن ذكرى عيد الاتحاد الـ53 تحل علينا ودولتنا تواصل خطواتها الواثقة، وتقدم للعالم نموذجاً حضارياً وتنموياً متفرداً، نحو مستقبل مشرق أساسه أبناء الإمارات والثوابت الوطنية وقيم الإمارات، وقد حققت الدولة خلال مسيرتها المباركة الكثير من الإنجازات العظيمة في مختلف المجالات، ورسمت صورة مشرفة جعلتها علامة مضيئة على خريطة العالم من حيث التطور والتنمية.

وقال معاليه، في كلمة بمناسبة عيد الاتحاد الـ53 للدولة: «إننا في هذه المناسبة الوطنية الغالية نستذكر بكل فخر واعتزاز عظيم فضل القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والآباء المؤسسين، الذين عقدوا العزم على تشييد صرح الاتحاد الشامخ وترسيخ الثوابت والقيم الأصيلة، والتي تسير على خُطاها قيادتنا، ويتمسك بها شعب الاتحاد، وكانت، وما زالت، وستبقى طريق النجاح الذي حققت من خلاله الإمارات المكانة اللائقة بها بين دول العالم». وأكد معاليه أن المجلس الوطني الاتحادي يعاهد صاحب السمو رئيس الدولة والقيادة الرشيدة وشعب الإمارات، بأنه سيواصل العمل بكل جد واجتهاد مع حكومتنا الموقرة، لتعزيز المسيرة الوطنية وتحقيق طموحات قيادتنا الرشيدة وتطلعات شعبنا العزيز، وصيانة المكتسبات التي تحققت في كل أرجاء الدولة.