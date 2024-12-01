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عبدالله بن بيّه: واحدة من قصص النجاح

عبدالله بن بيّه: واحدة من قصص النجاح
2 ديسمبر 2024 02:34

أبوظبي (الاتحاد)

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رفع معالي العلّامة عبدالله بن الشيخ المحفوظ بن بيّه، رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، باسم مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وإلى إخوانهم أصحاب السمو حكام الإمارات، وإلى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، وإلى سمو أولياء العهود ونواب الحكام، وإلى شعب دولة الإمارات الكريم.
وقال معاليه، في تصريح بهذه المناسبة: «إن قصة اتحاد دولة الإمارات هي واحدة من قصص النجاح والتميز التي تمت بتوفيق من الله تعالى وبجهود الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه حكام الإمارات المؤسسين». 

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