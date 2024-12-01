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علوم الدار

خليفة بن محمد: عيد الاتحاد يعكس معاني التلاحم الوطني

خليفة بن محمد: عيد الاتحاد يعكس معاني التلاحم الوطني
2 ديسمبر 2024 02:34

أبوظبي (وام)

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عيد الاتحاد
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أكد معالي الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة جمعية واجب التطوعية، أن عيد الاتحاد مناسبة جليلة تعكس معاني الوحدة والتلاحم الوطني، معتزين بالإنجازات الإنسانية والتطوعية التي حققها اتحاد دولة الإمارات منذ تأسيسه في الثاني من ديسمبر 1971 على يد القائد، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه». 
وأشار معاليه إلى أهمية هذا اليوم المجيد الذي يعبّر عن المسيرة الوطنية الممتدة لـ53 عاماً من العطاء، والالتفاف حول الراية التي رفعها بُناة الاتحاد، وأعلنوا خلالها ميلاد وطن بات اليوم موطن العيش الكريم، بما قدّموه من تضحيات تمسّكوا بمرتكزاتها، وسار على نهجها قيادتنا الرشيدة التي لم تدخر جهداً في سبيل الحفاظ على نهضتها لتكون النموذج الأكثر ريادةً في العالم.
وأضاف، أن عيد الاتحاد يوم غالٍ على قلوب الشعب الإماراتي، ففيه تجسيد للقيم والهوية الوطنية، ومشاعر اتحاد أبناء الوطن الواحد، مجددين الانتماء والولاء لقيادتنا الرشيدة .

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