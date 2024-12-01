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محمد بن سلطان بن خليفة: فخورون بالإنجازات

محمد بن سلطان بن خليفة: فخورون بالإنجازات
2 ديسمبر 2024 02:35

أبوظبي (وام)

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عيد الاتحاد
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أكد الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، أن عيد الاتحاد مناسبة غالية نستذكر فيها بكل فخر مسيرة الاتحاد المباركة التي أرسى دعائمها المغفور لهم الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، والآباء المؤسسون، طيب الله ثراهم، الذين وضعوا رؤى طموحة جعلت الإمارات نموذجاً عالمياً في التقدم والازدهار. وقال: «في هذا اليوم، نحتفل بما حققته دولتنا من إنجازات غير مسبوقة في مختلف المجالات، بفضل قيادتنا الرشيدة التي تواصل العمل بروح الاتحاد نحو مستقبل أكثر إشراقاً، مستندة إلى طموحات لا تعرف حدوداً، وقيم وطنية تعزز مكانة الإمارات في العالم».
وأضاف «نحن جميعاً فخورون بالإنجازات التي تمثل ثمرة الوحدة والولاء والإرادة الصلبة لشعب الإمارات، ونجدد في هذه المناسبة العزيزة التزامنا بمواصلة العمل لتحقيق رؤى قيادتنا الرشيدة، والحفاظ على مكتسباتنا الوطنية، والمضي قدماً في مسيرة التميز والريادة».
واختتم بالقول: «كل عام والإمارات وقيادتها وشعبها بألف خير، ومعاً نحو مستقبل مشرق ومزيد من الإنجازات».

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