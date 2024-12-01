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علوم الدار

سلطان بن طحنون: الإمارات أصبحت رمزاً للقوة والوحدة والازدهار

سلطان بن طحنون: الإمارات أصبحت رمزاً للقوة والوحدة والازدهار
2 ديسمبر 2024 02:35

أبوظبي (الاتحاد)

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توجّه معالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مكتب «فخر الوطن»، بأحر التهاني وأصدق آيات الامتنان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وإلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وسمو أولياء العهود وشعب الإمارات الكريم، بمناسبة عيد الاتحاد الثالث والخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وقال معاليه: «يُعدّ هذا اليوم ليس فقط احتفالاً باتّحاد دولتنا، بل هو أيضاً لحظة للتأمل في الرؤية والعزيمة والجهود الجماعية التي حوّلت الإمارات إلى رمز للقوة والوحدة والازدهار. تحت القيادة الحكيمة لصاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، حيث حقّقت الدولة خطوات كبيرة في جميع المجالات، من النمو الاقتصادي إلى التنمية الاجتماعية، والابتكار العلمي، والدبلوماسية العالمية».
وتابع: «لقد برزت إنجازات الإمارات في القطاع الصحي والطبي من خلال تعزيز البنية التحتية الصحية، وذلك بإنشاء مستشفيات ومراكز طبية عالمية المستوى، مثل مدينة الشيخ شخبوط الطبية ومستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي». 

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