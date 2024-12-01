رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيسي رومانيا وأفريقيا الوسطى باليوم الوطني ويوم الجمهورية

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقيتي تهنئة إلى فخامة كلاوس يوهانيس، رئيس رومانيا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده، وفخامة فوستين أركانج تواديرا، رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى، بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيات تهنئة مماثلة إلى فخامة الرئيس كلاوس يوهانيس، وفخامة الرئيس فوستين أركانج تواديرا.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيات تهنئة إلى معالي أيون مارسيل تشيولاكو، رئيس وزراء رومانيا، ومعالي فيليكس مولوا، رئيس وزراء جمهورية أفريقيا الوسطى.