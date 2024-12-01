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علوم الدار

حمدان بن مبارك: بناء وطن موحد ينعم بالاستقرار والسلام

حمدان بن مبارك: بناء وطن موحد ينعم بالاستقرار والسلام
2 ديسمبر 2024 02:35

دبي (وام)

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عيد الاتحاد
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قال معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، رئيس اتحاد كرة القدم، «إن عيد الاتحاد مناسبة وطنية تزداد رسوخاً في قلوب الإماراتيين والمقيمين، وتطل علينا كل عام، حيث يتجدد مع إطلالتها عهد الولاء والوفاء للوطن والقيادة الرشيدة».
وأضاف: «ونحن نحتفل اليوم بالذكرى الـ53 لتأسيس الدولة وقيام الاتحاد، نتذكر بكل فخر واعتزاز الآباء المؤسسين بقيادة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، حيث عملوا بإخلاص وتفانٍ، من أجل بناء وطن موحد ينعم فيه الشعب بالاستقرار والسلام، ويتطلع إلى المستقبل برؤية متفائلة، ويعمل دون كلل أو ملل من أجل إبقاء راية الإمارات عالية خفاقة».
ورفع معالي رئيس اتحاد الكرة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد، حكام الإمارات، وإلى الشعب الإماراتي الوفي والمقيمين على أرض الدولة، متمنياً للإمارات الغالية مزيداً من التقدم والازدهار والرفعة.

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