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عبدالله بن زايد: أبويه.. أحلامك تزهر في أرض الإمارات

عبدالله بن زايد: أبويه.. أحلامك تزهر في أرض الإمارات
2 ديسمبر 2024 02:37

أبوظبي (الاتحاد)

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أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، أن أحلام الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، تزهر كل يوم في أرض الإمارات، وأن مسيرته مستمرة في كل نبض من هذا الوطن. ونشر سموه فيديو تحدث فيه مواطنون عن إنجازات تحققت وما زالت تتحقق على أرض الإمارات نستمدّ فيها جميعاً من مدرسة الشيخ زايد مصدر كل إلهام ونجاح.
وكتب سموه عبر حسابه في منصة «إكس» أمس: «أبويه.. أحلامك تزهر في أرض الإمارات كل يوم.. مسيرتك مستمرة في كل نبض من هذا الوطن».

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