آمنة الضحاك: الإمارات أرست نموذج عمل وبناء راسخ

أبوظبي (وام)

أكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك الشامسي، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن دولة الإمارات أرست نموذج عمل وبناء راسخ، وضع أولى لبناته المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه حكام الإمارات، إلى أن أصبحت الدولة تتصدر مؤشرات التنافسية العالمية، ومصدر إلهام لكل شعوب العالم في التطور والازدهار، وفي عيد الاتحاد الـ 53، نستذكر أسمى القيم والمبادئ التي قامت عليها دولة الإمارات لنمضي قدماً لاستكمال رحلة العطاء والإنجازات.

وقالت معاليها: «إن الإمارات في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تواصل ريادتها في مختلف المجالات، وتحت قيادة سموه، تستمر الدولة في تجاوز التحديات، ورسم ملامح المستقبل المشرق للأجيال القادمة».

وأضافت: «إن عيد الاتحاد فرصة للتعبير عن مشاعر الفخر والاعتزاز بما وصلت إليه دولتنا من مكانة متميزة، نعيش اليوم في دولة تتسم بالاستقرار والازدهار».