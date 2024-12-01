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أحمد بن سعود يشهد مسيرة شرطة رأس الخيمة بمناسبة عيد الاتحاد الـ53

أحمد بن سعود يشهد مسيرة شرطة رأس الخيمة بمناسبة عيد الاتحاد الـ53
1 ديسمبر 2024 22:47

رأس الخيمة (وام)
شهد الشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الخدمات العامة برأس الخيمة، اليوم، مسيرة شرطة رأس الخيمة التي نظمتها القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، بمناسبة احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الـ53، على كورنيش القواسم برأس الخيمة، بحضور اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي، القائد العام لشرطة رأس الخيمة، وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي وكبار المسؤولين والضباط من شرطة رأس الخيمة، وبمشاركة أكثر من 6500 مشارك من مختلف فئات المجتمع.
وأكد الشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، أن عيد الاتحاد الـ 53 هو مناسبة لتعزيز روح الانتماء والولاء للوطن، واستذكار جهود الآباء المؤسسين «طيب الله ثراهم» الذين وضعوا أسس النجاح والازدهار لدولة الاتحاد، وقدموا للعالم أنجح تجربة اتحادية. واليوم، تسطر الإمارات الإنجازات التنموية بفضل رؤية قيادتها الرشيدة التي سارت على نهج الآباء المؤسسين وبسواعد أبنائها المخلصين لقيم ومبادئ الاتحاد الراسخة في نفوسهم.

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ورفع الشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وسمو أولياء العهود، وإلى شعب دولة الإمارات، والمقيمين.
من جانبه، أشاد اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي، بالتنظيم الرائع للحدث، وبمشاركة الجمهور الواسعة، مؤكداً أن هذا الاحتفال يجسد روح التلاحم الوطني التي تمثل ركيزة استقرار الدولة وازدهارها.

أحمد بن سعود القاسمي
أحمد بن سعود بن صقر القاسمي
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أحمد بن سعود يشهد مسيرة شرطة رأس الخيمة بمناسبة عيد الاتحاد الـ53
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أحمد بن سعود يشهد مسيرة شرطة رأس الخيمة بمناسبة عيد الاتحاد الـ53
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