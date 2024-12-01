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عهود الرومي: دولة مزدهرة متقدمة عنوانها الاتحاد والتكامل

عهود الرومي: دولة مزدهرة متقدمة عنوانها الاتحاد والتكامل
2 ديسمبر 2024 02:35

دبي (الاتحاد)

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أكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، أن ما حققته دولة الإمارات من تطور وازدهار على مدى 53 عاماً من قيام الاتحاد، يترجم القيمة السامية للوحدة والتلاحم والتكامل التي رسخها الآباء المؤسسون، وتواصل القيادة الرشيدة تعزيزها في المجتمع وغرسها في أجيال المستقبل، التي ستحمل راية الوصول بالإمارات إلى المراكز الأولى عالمياً.
وقالت: إن دولة الإمارات تحتفي في عيد الاتحاد بفكرة سامية، عمل قادة ورجال عظماء لتحويلها إلى واقع مشرق، ينعم فيه المجتمع بدولة مزدهرة متقدمة، عنوانها الاتحاد، وقيمتها التلاحم، ومحورها الإنسان الإماراتي، ومحركها الشغف بالتطور المستمر، ووجهتها المستقبل الأفضل لأبنائها ومجتمعها، متوجهة بأسمى آيات التهاني للقيادة الرشيدة ولمجتمع دولة الإمارات بهذه المناسبة الوطنية العزيزة، التي يجدد فيها مجتمع دولة الإمارات عهده بتعزيز روح الاتحاد والعمل الجاد لرفعة الوطن ومواصلة مسيرة الازدهار.

عهود الرومي
التطوير الحكومي
الإمارات
عيد الاتحاد
الثاني من ديسمبر
زايد بن سلطان
محمد بن زايد
رئيس الدولة
محمد بن راشد
منصور بن زايد
الحكام
الشيوخ
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