سفارة الإمارات لدى الصين تقيم حفل استقبال بمناسبة عيد الاتحاد الـ 53

بكين (وام)

أقامت سفارة دولة الإمارات لدى جمهورية الصين الشعبية حفل استقبال بمناسبة عيد الاتحاد الـ 53 في فندق شنغريلا ببكين، بحضور سوهرات زاكير، نائب رئيس اللجنة الدائمة الرابعة عشرة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني.

كان في مقدمة مستقبلي الضيوف معالي حسين إبراهيم الحمادي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية الصين الشعبية، وأعضاء السفارة والملحقية العسكرية، بحضور عدد من المسؤولين في وزارة الخارجية الصينية وكبار الشخصيات ورؤساء البعثات الدبلوماسية العربية والإسلامية والأجنبية المعتمدين لدى بكين، وشخصيات من قطاع المال والأعمال والاستثمار والإعلام وممثلي المؤسسات العلمية والتجارية والثقافية، وعدد من المواطنين والطلبة الإماراتيين المبتعثين للدراسة في الجامعات والمعاهد الصينية، حيث امتلأت القاعة بالمهنئين.

استهل الحفل بعزف السلام الوطني لدولة الإمارات والسلام الوطني الصيني، ورحب معالي الحمادي في كلمته بالضيوف لمشاركتهم الدولة هذه المناسبة الوطنية العزيزة، وقال: «في هذا اليوم، نحتفل بعيد الاتحاد الـ 53 وبمرور 40 عاماً على العلاقات الدبلوماسية بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية».

وأكد أن «عيد الاتحاد يمثل مناسبة غالية على قلوب الجميع، نجدد فيها العهد على مواصلة مسيرة البناء والإنجاز، بتوجيهات القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإخوانه حكام الإمارات».

وأضاف أن «الاحتفال بهذه المناسبة يعيد إلى أذهاننا اللحظة التاريخية التي توّجت إعلان اتحاد إماراتنا السبع في الثاني من ديسمبر عام 1971 والتي لم تكن مجرد بداية لدولة جديدة، بل كانت انطلاقة لنهضة شاملة وضعت الإنسان في مقدمة أولوياتها».

وقال إن دولة الإمارات حققت، على مدار أكثر من خمسة عقود، إنجازات استثنائية وضعتها في صدارة المشهد العالمي في العديد من المجالات، من تعزيز الاقتصاد الوطني وتنويع مصادره إلى تحقيق مكانة ريادية في قطاعات، مثل التكنولوجيا، والفضاء، والطاقة النظيفة، والثقافة، وغيرها.

وقال إنه «خلال الاحتفال بعيد الاتحاد الـ 53 وبمرور 40 عاماً على تأسيس العلاقات الدبلوماسية مع جمهورية الصين الشعبية الصديقة، نحتفي معاً بما شهدته العلاقات الثنائية من نمو ملحوظ في مختلف المجالات».

وأكد أن العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية تشهد حقبة ذهبية، وتحظى باهتمام خاص من قيادة البلدين، حيث تتواصل الزيارات رفيعة المستوى المستمرة من الجانبين وآخرها زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، التي أثمرت أكثر من 30 اتفاقية ومذكرة تفاهم في القطاع الحكومي والخاص شملت مجالات متعددة، مثل السياحة، والثقافة، والتجارة، والطاقة المتجددة، وغيرها، ما يجسد شمولية العلاقات الثنائية وينبئ بمستقبل تعاون طموح ومتميز.

وتقدم معاليه بالشكر إلى حكومة وشعب جمهورية الصين الشعبية على دعمهم المستمر للعلاقات الثنائية، مؤكداً أن هذه الشراكة لا تقتصر على الجوانب الاقتصادية، بل تمتد إلى بناء مستقبل مشترك يسوده التعاون والازدهار، ويصب في مصلحة الشعبين الصديقين.

وزار الحضور المعرض المصاحب للاحتفال الذي احتوى على صور ومطبوعات تؤرّخ لمسيرة النهضة التي شهدتها وتشهدها الدولة.

كما تضمن الحفل فيديو عن إنجازات دولة الإمارات، وعروضاً فنية تعكس تراث البلدين وتقاليدهما، وقدمت الفرق الشعبية رقصة «اليولة» التراثية التي أمتعت الحضور، بجانب فرق صينية قدمت عروضاً فلكلورية بالمناسبة.