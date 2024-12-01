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ميثاء الشامسي: مسيرتنا حافلة بالإنجازات وتحقيق التطلعات

ميثاء الشامسي: مسيرتنا حافلة بالإنجازات وتحقيق التطلعات
2 ديسمبر 2024 02:35

أبوظبي (وام)

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قالت معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي، وزيرة دولة: إن الثاني من ديسمبر، يُعد يوماً وطنياً بكل أبعاده ومعانيه، فهو يجسد في قلوبنا الولاء والانتماء، ويعزز وفاءنا لوالدنا القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه مؤسسي دولة الاتحاد، الذين أرسوا دعائم التنمية والاهتمام بالإنسان، وجعلوه أولوية في كل الخطط والاستراتيجيات التنموية التي شهدتها طوال مسيرة تاريخ دولة الإمارات.
وأضافت أن مسيرة وطننا ما زالت حافلة بالإنجازات، وتحقيق التطلعات، ومواجهة التحديات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات.
وتابعت: لقد تحققت أهداف كبيرة، وتجاوزت دولتنا صعوبات وتحديات وتخطت المستحيل، وفي كل مرحلة كانت الإنجازات تأتي قبل أوانها بفضل الإرادة والعمل الجاد المتواصل، مما جعل الإمارات تأتي في مقدمة الدول في مجال التنافسية على الصعد كافة، فقد حققت مراكز متقدمة، وأصبح اسمها يحمل كل المعاني السامية للحضارة والتقدم والإخاء والمحبة والتسامح، فهنياً لأبناء الإمارات بهذه القيادة المتفردة في رعايتها وحرصها، وفق الله قيادتنا الحكيمة، وكل عام والإمارات وشعبها بألف خير.

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