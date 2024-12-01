الإثنين 2 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

بدور القاسمي: إرساء قيم الخير والعدالة والإنسانية

بدور القاسمي: إرساء قيم الخير والعدالة والإنسانية
2 ديسمبر 2024 02:35

الشارقة (وام)

أخبار ذات صلة
الإمارات والسعودية.. علاقات تاريخية تعززها وحدة الرؤى والأهداف
حاكم عجمان في حوار شامل لـ«مركز الاتحاد للأخبار»: محمد بن زايد يقدم صورة مشرقة لدولة الاتحاد القوية
عيد الاتحاد
تابع التغطية كاملة

قالت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، إنه «في الثاني من ديسمبر من كل عام نحتفل بعيد الاتحاد كمناسبة لها رمزيتها وتاريخها في مسيرة دولة الإمارات العربية المتحدة، لكننا في الإمارات نحتفل كل يوم بما حققته الدولة من مكتسبات وما أرسته من قيم تجاه بناء مجتمعات تؤمن برسالتها، وتدرك أثرها وحجم مساهمتها في تحقيق نهضة بلدانها، فقد تحولت تجربة الاتحاد إلى منهج وهوية وطنية تشكل القاعدة الأولى التي نبني عليها مشاريعنا وجهودنا التنموية».
وأضافت: إن الثوابت التي أرساها الآباء المؤسسون، والتي تدعم ركائزها القيادة الرشيدة اليوم، باتت تشكل أغلى ما نملكه، فهي التي قدمت المعرفة قاعدة ننطلق منها في كل ما نسعى إليه، وهي التي أكدت أن الثقافة ليست هوية مجتمع فحسب، وإنما قيمة إنسانية تجمع شعوب العالم، والاستثمار في مقوماتها -سواء في الفن أو الكتابة أو النشر أو الترجمة- يفتح مزيداً من أفق التواصل والحوار بين حضارات العالم، ويسهم في إرساء قيم الخير والعدالة والإنسانية.

بدور القاسمي
بدور بنت سلطان القاسمي
الشارقة
الإمارات
عيد الاتحاد
الثاني من ديسمبر
زايد بن سلطان
محمد بن زايد
رئيس الدولة
محمد بن راشد
منصور بن زايد
الحكام
الشيوخ
آخر الأخبار
فلسطينيون قرب مبنى مدمر في النصيرات بوسط قطاع غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«الأونروا» توقف إيصال المساعدات عبر معبر كرم أبو سالم
اليوم 02:38
فلسطينيون يمرون أمام دبابة إسرائيلية في غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
فلسطين تحذر من دعوات تهجير سكان القطاع
اليوم 02:38
دخان يتصاعد عقب قصف إسرائيلي جنوب غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
100 قتيل بقصف إسرائيلي على غزة
اليوم 02:38
لبنانيون على متن دراجة نارية قرب مبنى سكني متضرر في بيروت (أرشيفية)
الأخبار العالمية
فرنسا تحذر من انهيار اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان
اليوم 02:38
رئيس الدولة وولي العهد السعودي لدى لقائهما في مدينة العين
علوم الدار
الإمارات والسعودية.. علاقات تاريخية تعززها وحدة الرؤى والأهداف
اليوم 02:38
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©