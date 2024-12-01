بدور القاسمي: إرساء قيم الخير والعدالة والإنسانية

الشارقة (وام)

قالت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، إنه «في الثاني من ديسمبر من كل عام نحتفل بعيد الاتحاد كمناسبة لها رمزيتها وتاريخها في مسيرة دولة الإمارات العربية المتحدة، لكننا في الإمارات نحتفل كل يوم بما حققته الدولة من مكتسبات وما أرسته من قيم تجاه بناء مجتمعات تؤمن برسالتها، وتدرك أثرها وحجم مساهمتها في تحقيق نهضة بلدانها، فقد تحولت تجربة الاتحاد إلى منهج وهوية وطنية تشكل القاعدة الأولى التي نبني عليها مشاريعنا وجهودنا التنموية».

وأضافت: إن الثوابت التي أرساها الآباء المؤسسون، والتي تدعم ركائزها القيادة الرشيدة اليوم، باتت تشكل أغلى ما نملكه، فهي التي قدمت المعرفة قاعدة ننطلق منها في كل ما نسعى إليه، وهي التي أكدت أن الثقافة ليست هوية مجتمع فحسب، وإنما قيمة إنسانية تجمع شعوب العالم، والاستثمار في مقوماتها -سواء في الفن أو الكتابة أو النشر أو الترجمة- يفتح مزيداً من أفق التواصل والحوار بين حضارات العالم، ويسهم في إرساء قيم الخير والعدالة والإنسانية.