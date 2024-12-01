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خولة السويدي: نموذج عالمي في التنمية والابتكار

خولة السويدي: نموذج عالمي في التنمية والابتكار
2 ديسمبر 2024 02:35

أبوظبي (وام)

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أكدت سمو الشيخة خولة بنت أحمد خليفة السويدي، حرم سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، رئيسة خولة للفن والثقافة، اعتزازها وفخرها بالذكرى الـ 53 لتأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وما ترمز إليه من معاني الوحدة والقوة والنهضة، التي حققتها الدولة بفضل حكمة قيادتها الرشيدة، وتلاحم أبنائها، موضحة أن عيد الاتحاد يمثل لحظة للاحتفاء بإنجازات الدولة وتقدمها في مختلف المجالات، حيث أصبحت الإمارات نموذجاً عالمياً يحتذى به في التنمية والابتكار.
ورفعت سموها، في كلمة لها بهذه المناسبة، أسمى آيات التهاني إلى القيادة الرشيدة وشعب الإمارات، مؤكدة أن دولة الإمارات غدت نموذجاً رائداً تقتدي به كافة الدول، وتنهل منه الدروس والعبر في إقامة البناء الراسخ من خلال إعلاء التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، بفضل ما أرساه الآباء المؤسسون من قواعد ثابتة، انطلقنا منها إلى العمل المثابر في كل المجالات، برعاية وتوجيه قيادتنا الحكيمة لنقدم للعالم أجمع تجربتنا المجيدة.

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