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موزة بنت مبارك: منارة خير وعطاء للإنسانية ومسيرة مباركة

موزة بنت مبارك: منارة خير وعطاء للإنسانية ومسيرة مباركة
2 ديسمبر 2024 02:36

أبوظبي (وام)

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عيد الاتحاد
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أكدت الدكتورة الشيخة موزة بنت مبارك آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة المباركة، أن عيد الاتحاد الـ53 للدولة مناسبة وطنية عظيمة، نستذكر فيها بكل الفخر والاعتزاز الجهود التاريخية، والرؤية الخلاقة للمغفور له القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه المؤسسين، الذين قدموا للمنطقة والعالم نموذجاً فريداً في الوحدة، وبناء دولة الاتحاد، التي حملت في مسيرتها المباركة النماء والازدهار والأمن والاستقرار لكل ربوع الوطن، ولأجياله على مر العصور، بل وتعدت حدود الوطن لتكون منارة خير وعطاء للإنسانية. 
وقالت: إن هذه المسيرة انطلقت ومحورها الإنسان الذي تسخر له كل الإمكانات والموارد، لينعم ببيئة شاملة من تعليم متطور ورعاية صحية وفق أفضل الممارسات العالمية، وتمكين اجتماعي يكفل له الكرامة، ونسق حضاري يجعل منه مواطناً معتزاً بهويته فخوراً بإرثه ومكتسباته، متطلعاً بعزيمة وإصرار وإرادة صلبة للتفاعل مع العصر، وإيجاد الحلول الابتكارية لما تواجهه التنمية من تحديات.

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