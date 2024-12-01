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راشد بن حميد: عيد الاتحاد يعكس وحدة شعب الإمارات

راشد بن حميد: عيد الاتحاد يعكس وحدة شعب الإمارات
2 ديسمبر 2024 02:36

عجمان (وام)

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عيد الاتحاد
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أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، أن عيد الاتحاد الـ53 مناسبة غالية على قلوبنا جميعاً، تعكس وحدة شعب الإمارات وإرادته الصلبة في بناء دولة قوية ومزدهرة، ويحتفل فيه الجميع بما تحقق من إنجازات عظيمة لوطننا بفضل وحدة القيادة والشعب وتضحيات الآباء المؤسسين الذين وضعوا الأسس لتأسيس دولة الإمارات التي أصبحت اليوم واحدة من أرقى دول العالم.
وأضاف: إن عيد الاتحاد رمز للعزيمة والإرادة، وفرصة لتجديد العهد بالولاء والانتماء لوطننا وقيادتنا الرشيدة التي بذلت كل جهد من أجل رفعة الدولة، مشيراً إلى أن الآباء المؤسسين أرسوا دعائم هذا الاتحاد العظيم، ونحن اليوم نواصل مسيرتهم في بناء المستقبل المشرق الذي يستحقه شعب الإمارات.
 وأشار إلى أن هذا اليوم مناسبة لتأكيد الوحدة الوطنية، حيث يمثل يوم الاتحاد احتفالاً بتاريخنا المجيد ورمزاً لقوة الإرادة والتعاون بين أبناء الإمارات، ويعكس لحظة فارقة في تعزيز مكانة الدولة عالمياً.

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