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سعيد بن طحنون: ترسيخ مسيرتنا وتحقيق المنجزات الوطنية

سعيد بن طحنون: ترسيخ مسيرتنا وتحقيق المنجزات الوطنية
2 ديسمبر 2024 02:36

العين (وام)

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رفع معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة وشعب الإمارات بمناسبة عيد الاتحاد الـ 53 لدولة الإمارات.
وقال معاليه في كلمة له بهذه المناسبة: «في هذا اليوم التاريخي، يوم تأسيس دولتنا الحبيبة الذي سجلته البشرية ميلاداً لدولة التسامح والتعايش والمحبة على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي وضع الأسس المتينة لهذا الوطن، وأرسى مبادئه القوية لنهضة شاملة لا تعرف المستحيل، وسار على نهجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، القائد الملهم صاحب الرؤية الباهرة، والإنجازات العظيمة، ورائد المبادرات الطموحة، رمز الإنسانية ومنبع الخير والقيم الفاضلة التي استقاها من إرث الوالد المؤسس، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه».
وأكد معاليه أن الثاني من ديسمبر يوم مشهود من أيام دولة الإمارات ونموذج ملهم، حيث رفعت فيه راية الاتحاد عالية خفاقة في سماء هذا الوطن، وانطلقت مسيرة البناء والتطوير لترسيخ مسيرتنا وتحقيق المزيد من المنجزات الوطنية.

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