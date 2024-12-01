محمد بن خليفة: وطننا موئل التسامح والسلام

أبوظبي (وام)

أكد سمو الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان أن الثاني من ديسمبر من العام 1971 سيظل علامة بارزة في تاريخ دولة الإمارات وقلوب ووجدان قيادتها وشعبها المعطاء والمقيمين على أرضها، بوصفه اليوم الذي شهد قيام دولة الاتحاد على يدي المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والآباء المؤسسين، الذين سطروا صفحة من أروع صفحات تاريخ الإمارات والمنطقة والعالم. وقال سموه: «في هذا اليوم المجيد نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد، حكام الإمارات، وإلى شعب الإمارات، بمناسبة مرور 53 عاماً على تأسيس دولتنا».

وقال سموه في كلمة له: «هنيئاً لوطننا الغالي موئل التسامح والسلام، أكثر من نصف قرن من الإنجازات في ظل قيادة مخلصة معطاءة وشعب وفي محب لوطنه وقيادته».