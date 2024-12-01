الإثنين 2 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

عبدالله بن زايد ووزراء خارجية العراق والأردن ومصر يبحثون العلاقات الأخوية والأوضاع في سوريا

عبدالله بن زايد ووزراء خارجية العراق والأردن ومصر يبحثون العلاقات الأخوية والأوضاع في سوريا
1 ديسمبر 2024 23:59

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، خلال اتصالات هاتفية، اليوم، مع معالي الدكتور فؤاد محمد حسين، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير خارجية جمهورية العراق، ومعالي أيمن الصفدي، نائب رئيس الوزراء، ووزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية، ومعالي الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة في جمهورية مصر العربية، العلاقات الأخوية وسبل تعزيزها في المجالات كافة.
كما تبادل سموه وأصحاب المعالي وزراء الخارجية وجهات النظر بشأن الأوضاع في المنطقة وتداعياتها على الأمن والسلم الإقليميين.
تطرق سموه، خلال الاتصالات الهاتفية مع معالي فؤاد حسين ومعالي أيمن الصفدي ومعالي الدكتور بدر عبد العاطي، إلى التطورات الراهنة في الجمهورية العربية السورية، مؤكداً موقف دولة الإمارات الداعم لسوريا الشقيقة في مواجهة التطرف والإرهاب، كما أعرب سموه عن تمنياته لجمهورية العراق الشقيقة وشعبها دوام الأمن والاستقرار والازدهار.

أخبار ذات صلة
ترامب يختار مستشارا للشؤون العربية والشرق الأوسط
رئيس الدولة والرئيس السوري يبحثان التطورات على الساحة السورية
المصدر: وام
عبدالله بن زايد
اتصال هاتفي
وزراء خارجية
سوريا
منطقة الشرق الأوسط
آخر الأخبار
عمار بن حميد يشهد ختام سباق جائزة قطر الكبرى للفورمولا 1 لعام 2024
الرياضة
عمار بن حميد يشهد ختام سباق جائزة قطر الكبرى للفورمولا 1 لعام 2024
2 ديسمبر 2024
عبدالله بن زايد ووزراء خارجية العراق والأردن ومصر يبحثون العلاقات الأخوية والأوضاع في سوريا
علوم الدار
عبدالله بن زايد ووزراء خارجية العراق والأردن ومصر يبحثون العلاقات الأخوية والأوضاع في سوريا
اليوم 23:59
لماذا تبدو الأرض مسطحة رغم أنها كروية؟
الترفيه
لماذا تبدو الأرض مسطحة رغم أنها كروية؟
اليوم 23:57
30 ألف زائر في ختام ملتقى الشارقة للخط
التعليم والمعرفة
30 ألف زائر في ختام ملتقى الشارقة للخط
اليوم 23:56
"القمر الثاني" للأرض في زيارة قصيرة قبل مغادرته
الترفيه
"القمر الثاني" للأرض في زيارة قصيرة قبل مغادرته
اليوم 23:24
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©