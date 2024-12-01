عبدالله بن زايد ووزراء خارجية العراق والأردن ومصر يبحثون العلاقات الأخوية والأوضاع في سوريا

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، خلال اتصالات هاتفية، اليوم، مع معالي الدكتور فؤاد محمد حسين، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير خارجية جمهورية العراق، ومعالي أيمن الصفدي، نائب رئيس الوزراء، ووزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية، ومعالي الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة في جمهورية مصر العربية، العلاقات الأخوية وسبل تعزيزها في المجالات كافة.

كما تبادل سموه وأصحاب المعالي وزراء الخارجية وجهات النظر بشأن الأوضاع في المنطقة وتداعياتها على الأمن والسلم الإقليميين.

تطرق سموه، خلال الاتصالات الهاتفية مع معالي فؤاد حسين ومعالي أيمن الصفدي ومعالي الدكتور بدر عبد العاطي، إلى التطورات الراهنة في الجمهورية العربية السورية، مؤكداً موقف دولة الإمارات الداعم لسوريا الشقيقة في مواجهة التطرف والإرهاب، كما أعرب سموه عن تمنياته لجمهورية العراق الشقيقة وشعبها دوام الأمن والاستقرار والازدهار.