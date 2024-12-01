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علوم الدار

ترقية 53 مواطناً إلى مناصب قيادية في «برجيل القابضة»

ترقية 53 مواطناً إلى مناصب قيادية في «برجيل القابضة»
2 ديسمبر 2024 02:37

أبوظبي (وام)

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أعلنت برجيل القابضة عن ترقية 53 شاباً مواطناً إلى مناصب قيادية، في إطار مبادرتها «أنا 53 أنا المستقبل»، احتفالاً بعيد الاتحاد.
شملت الترقيات 31 شخصاً تتراوح أعمارهم بين 25 و43عاماً، من بينهم قيادات نسائية. والتقى معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير الدولة للتجارة الخارجية، عضو مجلس الإدارة غير التنفيذي في برجيل القابضة، بسفراء الاتحاد الذين تمت ترقيتهم، بحضور الدكتور شمشير فاياليل، المؤسس ورئيس مجلس إدارة برجيل القابضة والإدارة العليا.
وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي: «أهنئ دولتنا بمناسبة عيد الوطني الـ 53، حيث نجدد اليوم التزامنا أمام القيادة وشعب الإمارات بمواصلة العطاء والتفاني لتحقيق التنمية والازدهار وتمثيل الوطن بأفضل صورة في المحافل المحلية والعالمية، نفخر بمبادرة مجموعة برجيل القابضة «أنا 53 أنا المستقبل»، التي تحتفي بترقية الشباب الإماراتيين في القطاع الصحي، هذا القطاع الحيوي الذي يشهد إسهامات مستمرة من القطاع الخاص، ومنها برجيل في تطوير الكفاءات الوطنية والقيادات المستقبلية، تأكيداً على دور القدرات البشرية في تحقيق رؤى وطموحات قيادتنا الرشيدة». 

مستشفى برجيل
عيد الاتحاد
الإمارات
ثاني بن أحمد الزيودي
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