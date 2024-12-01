الإمارات تستضيف قمة «نحن نحمي» العالمية

أبوظبي (وام)

تستضيف وزارة الداخلية يومي 4 و5 ديسمبر الجاري، في أبوظبي، أعمال القمة العالمية «نحن نحمي» WeProtect Global Summit 2024 التي تجمع قادة عالميين وصنّاع قرار وخبراء، للإسهام في تحديد ومعالجة الاتجاهات التكنولوجية، التي تؤثر على مكافحة استغلال الأطفال وإساءة معاملتهم عبر الإنترنت بشكل استباقي. وتأتي استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة هذه القمة العالمية للمرة الثانية، بعد أن استضافت نسخة 2015، إلى جانب مشاركة فاعلة للإمارات في جميع القمم السابقة، تأكيداً على حرص الإمارات على دعم كافة الجهود العالمية التي تعزز العمل والتعاون والتنسيق الدولي المشترك في سبيل خير الإنسانية، كما يؤكد اختيار الإمارات لتستضيف هذا الحدث العالمي المكانة المرموقة التي وصلتها الدولة عالمياً، والاحترام والتقدير للدولة من كافة شعوب ودول ومنظمات العالم.

وسيقام هذا الحدث التاريخي، لمناقشة واتخاذ إجراءات وقائية بشأن اتجاهات التكنولوجيا الحرجة، التي ستؤثر على سلامة الأطفال عبر الإنترنت على مدى السنوات الخمس إلى العشر المقبلة.

وتشارك في استضافة هذا الحدث العالمي WeProtect Global Alliance وهي منظمة دولية تضم أكثر من 310 حكومات وشركات ومنظمات خيرية، لتكون هذه القمة استجابة للتحديات التي يفرضها النمو الحاصل في الاستغلال الجنسي للأطفال عالمياً في العقد الماضي، وإساءة معاملتهم عبر الإنترنت، حيث تهدف القمة إلى دفع العمل العاجل لقلب مسار هذه القضية العاجلة للأطفال في جميع أنحاء العالم.

ويحتفل تحالف WeProtect العالمي هذا العام بمرور عقد من العمل المؤثر في حماية الأطفال عبر الإنترنت، ويحتفل بإنجازاته في استضافة القمة للمرة الثانية في دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكداً التزامه بإنشاء عالم رقمي أكثر أمانًا للأجيال القادمة، وجهوده المتميزة في دعم العمل التشاركي الدولي في سبيل مجتمعات أكثر أمناً.

وتحت شعار «التركيز على المستقبل»، ستجمع القمة كبار المسؤولين الحكوميين ومبتكري التكنولوجيا وخبراء حماية الطفل والمدافعين عن الناجين لمعالجة التحديات الأكثر إلحاحاً في حماية الأطفال في العصر الرقمي. كما تهدف القمة إلى تعزيز الشراكات بين الحكومات ومقدمي التكنولوجيا وشركات وسائل التواصل الاجتماعي، لبناء عالم رقمي أكثر أماناً بشكل جماعي.

التعاون الدولي

تشمل قائمة المتحدثين والمشاركين البارزين: البارونة جوانا شيلدز من مؤسسة WeProtect والمقدم دانة حميد المرزوقي، المدير العام لمكتب الشؤون الدولية بوزارة الداخلية الإماراتية، والدكتورة نجاة معلا مجيد، الممثلة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد الأطفال، وغيرهن. وقالت المقدم دانة حميد المرزوقي مدير عام مكتب الشؤون الدولية بوزارة الداخلية الإماراتية: «من خلال المشاركة في استضافة قمة WeProtect العالمية، تؤكد دولة الإمارات العربية المتحدة التزامها الثابت بتعزيز التعاون الدولي في مكافحة استغلال الأطفال عبر الإنترنت، ونحن نتفهم الحاجة الملحة إلى جهد عالمي موحد لحماية الأطفال من الأذى، ونحن فخورون بتوفير منصة للقادة والخبراء والمبتكرين للتعاون ودفع الحلول المفيدة إلى الأمام. معاً، نحتاج إلى تثقيف وتمكين الأسر والمجتمعات، التي تشكل خط الدفاع الأول، لخلق عالم رقمي أكثر أماناً للأطفال في كل مكان».