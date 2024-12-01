«حرة الحمرية بالشارقة» تحتفل بعيد الاتحاد

الشارقة (وام)

نظمت هيئة المنطقة الحرة بالحمرية في الشارقة، أمس، احتفالاً بمناسبة عيد الاتحاد الـ53، تعبيراً عن الولاء للوطن والقيادة الحكيمة، وإحياءً لمسيرة الاتحاد وقيم ومبادئ الآباء المؤسسين. حضر الاحتفال سعود سالم المزروعي، مدير الهيئة، وعدد من الموظفين.

تضمن الاحتفال فعاليات تراثية وأنشطة ثقافية تعكس الموروث الثقافي لدولة الإمارات، وتسلط الضوء على إرث الآباء المؤسسين، وسط مشاعر الفخر والاعتزاز بإنجازات الاتحاد.

ورفع سعود سالم المزروعي أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الحكيمة، مشيراً إلى أن الاحتفال بعيد الاتحاد الـ53 هو تجديد للعهد بالسير على نهج الآباء المؤسسين، ورسالة تعكس التلاحم الوطني والانتماء والولاء للوطن والقيادة الحكيمة.