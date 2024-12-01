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احتفالات كبيرة يشارك فيها أهالي بطين السمر برأس الخيمة

احتفالات كبيرة يشارك فيها أهالي بطين السمر برأس الخيمة
2 ديسمبر 2024 02:37

رأس الخيمة (وام)

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احتفل أهالي منطقة بطين السمر في رأس الخيمة بـ«عيد الاتحاد الـ53 لدولة الإمارات» في أجواء تغمرها مشاعر العزة والفخر بهذه المناسبة الوطنية الغالية.
تضمن الاحتفال العديد من الأنشطة والفعاليات التي عبرت عن حب الوطن والقيادة الرشيدة، والتمسك بتراث الآباء والأجداد شملت أناشيد وطنية وتراثية، وفقرات شعبية قدمها أبناء وبنات المنطقة، بالإضافة إلى فقرات راقصة ومقتطفات شعرية. كما تضمن الاحتفال ركناً تراثياً عرض العديد من المقتنيات والصور الوطنية التي توثق مسيرة الاتحاد، بالإضافة إلى مسيرة الولاء التي طافت المنطقة حاملة عَلَم الدولة ابتهاجاً بالعيد.
وأكد الأهالي أن الاحتفال بهذا اليوم هو فرصة للتعبير عن فخرهم وولائهم وامتنانهم للقيادة الرشيدة التي أحدثت فوارق نوعية في جميع المجالات، وحرصت على تمكين الكوادر الوطنية وتوفير بيئة محفزة لهم.

رأس الخيمة
الإمارات
عيد الاتحاد
احتفالات عيد الاتحاد
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