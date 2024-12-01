شرطة أبوظبي تنفذ مبادرة «احتفل بأمان»

أبوظبي (الاتحاد)

دعت مديرية المرور والدوريات الأمنية في شرطة أبوظبي، السائقين والجمهور إلى عدم استخدام أنواع الرش «سبريه الحفلات»، وعدم الخروج من نوافذ المركبة أو فتحة سقف المركبة، وذلك ضمن مبادرة «احتفل بأمان»، تزامناً مع احتفالات دولة الإمارات العربية المتحدة بعيد الاتحاد الـ «53».

ووزع قسم التوعية والتثقيف المروري في المديرية في كل من أبوظبي والعين والظفرة والمناطق الخارجية كتيب التوعية الرقمية حول ضوابط الاحتفالات بعيد الاتحاد على السائقين ومستخدمي الطريق وكافة فئات المجتمع عن طريق دوريات التثقيف والدوريات الأمنية التابعة للمديرية، وحثهم على الالتزام بقوانين وأنظمة المرور والتعاون مع رجال المرور الموجودين في الأماكن التي تقام فيها الاحتفالات، تعبيراً عن الاعتزاز بإنجازات مسيرة الوطن الظافرة.

ودعت المديرية السائقين إلى أهمية الالتزام بالقيادة الآمنة في المسيرات والاحتفالات الوطنية، والتقيد بالعديد من الإجراءات، من بينها عدم القيام بحركات استعراضية، وعدم تغطية زجاج المركبة الجانبي والأمامي بملصقات، وعدم تحميل المركبة أكثر من العدد المسموح به، وعدم الخروج من النوافذ وفتحة سقف المركبة بتاتاً، وضرورة التزام المحتفلين بقواعد السير والمرور وتعليمات رجال الشرطة، وعدم تزويد المركبة بمواد الضجيج أو إدخال إضافات غير مرخصة في هيكل المحرك أو زوائد تؤثر على الرؤية.