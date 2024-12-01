«أبوظبي للتنمية» يحتفل بعيد الاتحاد الـ 53

أبوظبي (وام)

احتفل صندوق أبوظبي للتنمية بعيد الاتحاد الـ53 للدولة، بحضور محمد سيف السويدي، مدير عام الصندوق، وخليفة عبدالله القبيسي، نائب المدير العام، ومديري الإدارات والموظفين. وتضمن الاحتفال العديد من الفقرات المستوحاة من التراث الإماراتي الأصيل، وعرض فيديو يسرد قصة نجاح الصندوق وإنجازاته في العمل الإنمائي وأثره الإيجابي على جودة حياة المجتمعات وتطورها، بجانب تنظيم مسابقات وأنشطة تراثية وفنون شعبية، إضافة إلى إقامة بازار للأسر الإماراتية المنتجة، كما تضمن مشاركة طلبة مدرسة التكنولوجيا التطبيقية- فرع بني ياس الذين قدموا فقرات متنوعة تعكس الإرث الإماراتي العريق وتجسد روح الاتحاد، وقصائد شعرية مميزة.

وأكد محمد سيف السويدي، بهذه المناسبة، أن عيد الاتحاد هو مناسبة تذكرنا بتوحيد الجهود والطموحات، وهو يوم الفخر والاعتزاز بمسيرة دولتنا الغالية، التي حققت على مدى 53 عاماً إنجازات اقتصادية وسياسية وثقافية واجتماعية بارزة، ركزت على تمكين الإنسان ليكون حجر الأساس في بناء المجتمع وتقدمه، بما يضمن حاضراً متطوراً ومستقبلاً مشرقاً.

وأضاف أن دولة الإمارات تواصل تصدرها العديد من المؤشرات الاقتصادية العالمية، وباتت مركزاً عالمياً للتجارة والأعمال، مسجلةً بذلك قفزات متميزة تعكس قوتها وتؤكد مكانتها البارزة على الساحة الدولية.

وقال: «إن صندوق أبوظبي للتنمية، والذي يتزامن تأسيسه مع تاريخ اتحاد دولتنا، يؤكد التزامه برؤية استراتيجية واضحة، وخريطة طريق مُحددة لتحقيق إنجازات نوعية شاملة في شتى القطاعات التنموية، التي من شأنها تعزيز ازدهار الدولة، وضمان بناء مستقبل مزدهر لأجيال العالم».