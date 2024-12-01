«شرطة أبوظبي» تشيد بإنجازات مسيرة الوطن

أبوظبي (الاتحاد)

احتفلت قطاعات «شرطة أبوظبي» بعيد الاتحاد الـ 53 لدولة الإمارات، مشيدة بمنجزات مسيرة وطن الخير والعطاء الشاملة التي تجسد معاني الولاء والوفاء للقيادة الرشيدة.

وجدد مديرو القطاعات بشرطة أبوظبي، ولاءهم وانتماءهم، للوطن وقيادته الحكيمة التي تبادلهم الحب بالحب، والوفاء بالوفاء، معتبرين عيد الاتحاد الـ 53، المحطة الأهم في حياة أبناء الإمارات التي يعلو شأنها بمنجزاتها الحضارية، معربين عن اعتزازهم بإنجازات المسيرة الاتحادية، ومستحضرين جهود المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي أرسى دعائم بناء دولة عصرية ترتكز على العمل المؤسسي في دولة لا تعرف المستحيل، وتتخطى أحلامها السماء.

وأقيم حفل أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية في إدارة التأهيل الشرطي بمدينة العين، بحضور اللواء ثاني بطي الشامسي، مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، واحتفال قسم شؤون مسرح الجريمة في مدينة العين، بحضور هلال محمد الكعبي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، ومديريات الشرطة، بحضور عدد كبير من الضباط والمنتسبين الذين عبروا عن اعتزازهم بمسيرة إنجازات الاتحاد الظافرة، واشتمل الحفل على تقديم الأهازيج الوطنية وعروض الفنون الشعبية المعبرة، وفقرات بمشاركة فرقة موسيقى شرطة أبوظبي، والقصائد الشعرية المعبرة عن مسيرة إنجازات الوطن.

واحتفل قطاع العمليات المركزية بذكرى عيد الاتحاد الـ 53، ونظم الحفل مديرية المرور والدوريات الأمنية، مؤكدة اعتزازها بإنجازات مسيرة الوطن الظافرة التي بدأت من الصحراء لتصل إلى المريخ، مؤكدة أن استدامة الأمن والأمان وجودة الخدمات جعلت دولة الإمارات العربية المتحدة الأسعد في المنطقة.

قطاع الأمن الجنائي

واحتفل قطاع الأمن الجنائي بعيد الاتحاد الـ 53، حيث أقامت مديرية شرطة المناطق الخارجية وإدارة التحقيق والبحث الجنائي والمراكز التابعة لها احتفالية وطنية، تضمنت قصائد شعرية، وفقرات تراثية وعروضاً شعبية، وكلمات في حب الوطن. ونفذ مركز شرطة المصفح احتفالية وطنية، بمشاركة بلدية مدينة أبوظبي ومستشفى LLH ومستشفى لايف كير بالمصفح، تضمنت عزف السلام الوطني وفقرات تراثية وأهازيج شعبية قدمها طلبة المدارس.

الشؤون القانونية

ثمن قطاع شؤون القيادة إنجازات مسيرة الاتحاد الظافرة، وأشادت مديرية الشؤون القانونية في احتفاليتها بعيد الاتحاد الـ 53 لدولة الإمارات بإنجازات مسيرة دولة الإمارات العملاقة، والتي حققت الأحلام للوطن والمواطنين.

ونظم مركز نظم المعلومات والاتصالات حفلاً بمناسبة عيد الاتحاد الثالث والخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بمسرح التقنية التابع للمركز، وحضر الحفل العميد دكتور مهندس محمد عبد الله الزعابي، مدير مركز نظم المعلومات والاتصالات، ونائبه العميد مهندس طارق مطر الحساني، ومديرو إدارات المركز وموظفو المركز.

وأقامت إدارة مسرح الجريمة في شرطة أبوظبي، متمثلة في قسم شؤون مسرح الجريمة بمنطقة العين، وبالتعاون مع قسم الإعلام الأمني، احتفالية بعيد الاتحاد الـ 53.