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«أبوظبي للإعلام» تنظم احتفالاً خاصاً بمناسبة عيد الاتحاد

راشد القبيسي وعبدالرحيم النعيمي خلال الاحتفال (من المصدر)
2 ديسمبر 2024 02:37

 أبوظبي (الاتحاد)

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عيد الاتحاد
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نظّمت شركة أبوظبي للإعلام، شركة الإعلام الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، احتفالاً خاصاً بمناسبة عيد الاتحاد الـ 53 للدولة، تعبيراً عن الاعتزاز بالهوية الوطنية وروح الاتحاد، وتجسيداً لمشاعر الانتماء للوطن والولاء لقيادته الرشيدة.
وأقيمت الفعالية في مبنى الإذاعة والتلفزيون، بحضور راشد القبيسي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي للإعلام وعدد من المديرين التنفيذيين، إلى جانب عدد من الموظفين وعائلاتهم. وتضمن الاحتفال فقرات مسابقات وجوائز، مع فعاليات متنوعة تحتفي بمسيرة إنجازات دولة الإمارات، وتبرز إرثها الثقافي العريق، وتعكس روح الاعتزاز الوطني وقيم الوحدة والتكاتف التي قامت عليها الدولة.
وبهذه المناسبة، قال راشد القبيسي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي للإعلام: «إن ما تشهده دولة الإمارات من تقدم في المجالات كافة ما هو إلا ثمرة للجهود التي تبذلها قيادتنا الرشيدة في سبيل رفعة الأمة، وتحقيقاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، وإخوانهم أصحاب السمو حكام الإمارات». وأكد القبيسي أن الاحتفاء بهذه المناسبة، يجسد أسمى آيات الترابط والتلاحم بين أبناء الوطن، والتي تعكس بدورها روح التعاون التي زرعها فينا المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ليواصل أبناؤه المخلصون المسيرة من بعده.
ورفع موظفو «أبوظبي للإعلام»، خلال الحفل، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وإلى أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد، حكام الإمارات، وأولياء العهود، وإلى شعب الإمارات، مؤكدين حرص أبوظبي للإعلام على مواصلة دعم مسيرة الدولة في المرحلة المقبلة، باعتبار الإعلام جزءاً أساسياً في تحقيق رؤية مئوية الإمارات 2071، والتي تهدف إلى تعزيز سمعة الدولة وقوتها الناعمة وترسيخ مكانتها كأفضل دولة في العالم بحلول عام 2071، وذلك من خلال مواصلة تحقيق الإنجازات الاستثنائية التي تتطلب مواكبة إعلامية متميزة على مختلف المستويات.
وتزامناً مع احتفالات الشركة بعيد الاتحاد، واكبت المنصات الإعلامية التابعة لشركة «أبوظبي للإعلام» بتغطية شاملة أبرز الفعاليات الوطنية التي شهدتها جميع إمارات الدولة، مقدمةً للمشاهدين نقلاً حياً ومباشراً لأهم الأحداث والمسيرات والاحتفالات التي عمت أرجاء الدولة في هذه المناسبة الوطنية.

شركة أبوظبي للإعلام
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احتفالات عيد الاتحاد
راشد القبيسي
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