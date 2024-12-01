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الاحتفال بعيد الاتحاد الـ 53 يعم أرجاء الإمارات

أضواء وزينة تعم شوارع أبوظبي ابتهاجا بعيد الاتحاد (وام)
2 ديسمبر 2024 02:37

أبوظبي (وام)

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عيد الاتحاد
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عمت مظاهر الاحتفال بعيد الاتحاد الـ 53 أرجاء دولة الإمارات العربية المتحدة كافة، مجسدة الفرحة ومشاعر الافتخار والاعتزاز بالمكتسبات الوطنية والإنجازات التي حققتها الدولة في جميع المجالات، وجعلت منها وطناً يحتذى بنهضته الحضارية وقيمه الإنسانية.
واتشحت مباني الدوائر الرسمية والطرقات والميادين العامة ومراكز التسوق بعلم دولة الإمارات، وبمختلف أنواع الزينة التي تعبر عن المناسبة الوطنية الغالية.
وكانت لجنة تنظيم الاحتفال الرسمي لعيد الاتحاد الـ 53، قد أعلنت توفير عدة مواقع في مختلف إمارات الدولة لبث الاحتفال الرسمي المنتظر مباشرةً في الثاني من ديسمبر.
وأصدرت اللجنة دليلاً شاملاً يتضمن مواقع الاحتفالات المنتشرة في الإمارات السبع، بهدف إثراء التجربة الاحتفالية، حيث يهدف الدليل إلى جمع الجمهور في أجواء مليئة بالفرح والسعادة من خلال فعاليات وأنشطة ممتعة تحتفي بعيد الاتحاد. ويمكن للجميع مشاهدة الحفل الرسمي في جميع أنحاء دولة الإمارات من خلال البث المباشر على القنوات التلفزيونية المحلية وقناة عيد الاتحاد على اليوتيوب والموقع الرسمي، كما سيتم بث الحفل الرسمي على الهواء مباشرة في دور السينما في جميع أنحاء الدولة.

الإمارات
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