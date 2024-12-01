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علوم الدار

علي سعيد النيادي: الإمارات أيقونة عالمية للتنمية والازدهار

علي سعيد النيادي: الإمارات أيقونة عالمية للتنمية والازدهار
2 ديسمبر 2024 02:37

أبوظبي (وام)

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أكد معالي علي سعيد النيادي، رئيس الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، أن دولة الإمارات بدعم القيادة الرشيدة أصبحت رمزاً للسلام والعطاء والإنسانية، وأيقونة للتنمية والازدهار، ونموذجاً يُحتذى به في الثبات والقوة.
وقال معاليه في كلمة بمناسبة عيد الاتحاد الثالث والخمسين إن هذه الدولة العظيمة التي قامت على أسس الاتحاد والتكاتف استطاعت أن تواجه التحديات بحكمة وعزيمة، وأن تظل واحة للأمن والاستقرار والتنمية. وأضاف: «نحتفل بذكرى تأسيس اتحادنا العظيم، ونستحضر بكل فخر واعتزاز الإنجازات التي تحققت على أيدي آبائنا المؤسسين، بقيادة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، فهذا اليوم يمثل رمزاً للوحدة والقوة، ويجسد معاني الصمود والإصرار التي قامت عليها دولتنا».
وقال معاليه: «تفخر الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بدورها في تعزيز أمن الوطن وسلامة مجتمعه، وهي ملتزمة بمواصلة جهودها لضمان الجاهزية الوطنية للتعامل مع أي تحدٍّ أو خطر، نسير على نهج القيادة التي علمتنا أن التحديات هي فرص للنمو والتطور، وأن الصمود ليس خياراً بل واجبٌ وطني، فجاهزيتنا اليوم هي انعكاس لقوة منظومتنا الوطنية، وتلاحم مواطني الدولة ومقيميها، وتكامل مؤسساتنا الوطنية».

الحكام
منصور بن زايد
رئيس الدولة
عيد الاتحاد
زايد بن سلطان
الثاني من ديسمبر
الإمارات
الشيوخ
محمد بن راشد
محمد بن زايد
الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث
علي سعيد النيادي
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