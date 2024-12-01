عبدالله النعيمي: ذكرى وطنية غالية على قلوبنا

أبوظبي (الاتحاد)

قال معالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل: «نحتفل اليوم بمناسبة وطنية غالية على قلوبنا، ذكرى اليوم الذي توحدت فيه كلمة الوطن تحت راية واحدة وقيادة واحدة، نفتخر بما حققناه من إنجازات عظيمة، ونعتز بمسيرة ممتدة من النجاحات التي سطرتها أيادٍ مخلصة في سجل التاريخ، بفضل رؤية قيادتنا الرشيدة وتضحيات أبناء الوطن الأوفياء».

وأضاف معاليه: «في هذا اليوم الوطني المجيد، نستذكر بكل فخر وامتنان المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه الآباء المؤسسين الذين وضعوا ركائز الاتحاد».

وتابع معاليه: «يحمل عيد الاتحاد لدولة الإمارات مكانة خاصة في قلوب القيادة والشعب والمقيمين على أرضها الطيبة. وبهذه المناسبة العطرة، يطيب لي أن أرفع باسمي ونيابة عن منسوبي وزارة العدل أسمى آيات التَّهاني لمقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، ولشعب الإمارات، سائلاً المولى تعالى أن يُديم على بلادنا نعمة الأمن والرخاء، وأن يُحقق لها المزيد من التقدم والازدهار والريادة».